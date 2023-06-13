Пожар на московском рынке «Садовод» локализован силами МЧС

Фото, видео: Telegram / МЧС России; 5-tv.ru

Распространение огня остановили на 30 квадратных метрах.

Силы МЧС локализовали возгорание на московском рынке «Садовод». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В 11:43 пожар локализован на площади 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Информация о ЧП на 14-м километре МКАД поступила в ведомство в 10:38. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Предварительно, огонь успел охватить три павильона. Продавцы, как могли, спасали свои товары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что площадь пожара на московском «Садоводе» составляла 20 квадратных метров.