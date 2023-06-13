Лукашенко рассказал, почему помиловал Протасевича и Сапегу
Лукашенко помиловал Сапегу и Протасевич за выполнение требований
Фото: www.globallookpress.com / facebook.com/pr0tez
Пара была задержана по подозрению в организации беспорядков.
Президент Беллоруссии Александр Лукашенко признался, что помиловал журналистов Романа Протасевича и Софью Сапегу из-за того, что услышал признание. Об этом пишет БЕЛТА.
«Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал», — сказал Лукашенко.
В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Протасевича. Он был задержан правоохранительными органами вместе с приговоренной к шести годам заключения Софьей Сапегой в мае 2021 года. Самолет с ними на борту совершил посадку в аэропорту Минска из-за якобы возникшей угрозы теракта. Протасевич и Сапега были задержаны по подозрению в организации беспорядков.
Софья Сапега.
Максимальный срок наказания для Сапеги мог составить 12 лет лишения свободы, но девушка заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, и суд избрал для нее меру пресечения в виде шести лет пребывания в колонии. Но в начале июня Лукашенко помиловал Софью Сапегу и передал ее России.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Кремль отреагировал на помилование россиянки Сапеги.
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