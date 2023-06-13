Крупный пожар вспыхнул на территории промзоны в Санкт-Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

Сотрудники МЧС пытаются потушить возгорание в производственном здании. Что произошло?

В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на территории промзоны. Как стало известно 5-tv.ru, огнеборцы уже локализовали очаг возгорания в помещении завода в Московском районе и пытаются потушить огонь.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, сообщает МЧС. По словам источника, по соседству с горящим зданием находится завод с химикатами, поэтому дым пахнет соответствующе.

На данный момент сведений о пострадавших нет. Спасатели продолжают бороться с огнем.

Фото, видео: 5-tv.ru; МЧС России

Несколькими днями ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в здании бывшего СИЗО «Кресты». Тогда площадь возгорания составила всего 50 квадратных метров, к тому же, внутри не находились люди. В мае в городе загорелось сразу два крупных здания, однако сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар произошел на территории завода «Кварц» в Калининграде.