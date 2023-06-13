Другой человек: Леонида Якубовича еле признали в образе старца

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Первой театральной ролью знаменитости был спектакль Эдуарда Боякова «Лавр», где он предстал в образе старца Никандра.

Зрители привыкли видеть 77-летнего Леонида Якубовича на телеэкранах в роли ведущего программы «Поле чудес». Но, как оказалось, еще он является видным драматическим актером.

Звезда не имеет специального образования, однако еще со времен студенчества у него был актерский опыт. Он поступил в Московский институт электронного машиностроения, где играл в Театре студенческих миниатюр, а потом в строительном институте был в институтской команде КВН, передает издание dni.ru.

Оттуда он получил множество навыков, которые потом пригодились ему в жизни. На театральную сцену знаменитость впервые вышел в 2020 году во МХАТе имени Горького.

Там прошла премьера спектакля «Лавр», в котором Якубович сыграл роль старца Никандра. Недавно телеведущий взялся за другую похожую роль: Гарпагона в комедии Мольера «Скупой». Во время диалога с режиссером Эдуардом Бояковым было принято решение, что звезда допишет пьесу, а также добавит в нее новые смыслы и современное видение.

«Я написал четыре монолога для своего героя, зная, к какому финалу иду. А еще стал кое-где менять текст, литературно обрабатывать вещи, которые мог себе позволить. Стало чуть современнее, живее», — поделился он.

В результате перед зрителями предстал бережливый и экономный хозяин, который думает не только о шкатулке с золотыми луидорами, но и о том, какую память он оставит после себя. Его персонаж много думает о божественном начале и предназначении человека на Земле.

Якубовича в итоге было не узнать, но со своей ролью он справился отлично. Весь зал громко аплодировал после завершения постановки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на испанском телевидении нашли двойника Якубовича.