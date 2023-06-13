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Что известно о случившемся к настоящему времени?

Пожар произошел на московском рынке «Садовод». Кадры происшествия начали распространяться в социальных сетях.

Судя по ним, там загорелся один из павильонов. Сообщений о пострадавших нет.

В столичном главке МЧС уточнили, что информация о ЧП на 14-м километре МКАД поступила в ведомство в 10:38. В настоящее время на месте работают спасатели.

Это не первый пожар на «Садоводе». Прошлый раз огонь охватил сразу три павильона, расположенных на 25-й линии. Позднее 5-tv.ru сообщал о ликвидации возгорания, возникшего 27 мая.