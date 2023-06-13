«Не могу так жить»: дочь Малафеева рассказала о зависимости от наркотиков

Фото: Instagram* / malyshkaaaa

Блогер призналась, что теперь она может ходить в клубы полностью трезвой.

Родители 19-летней Ксении Малафеевой не в восторге от образа жизни дочери, но ее совсем не волнует их мнение. Девушка сбежала в Дубай и самостоятельно зарабатывает на жизнь, вот только не все так радужно.

В интервью изданию StarHit она рассказала, что продолжительное время боролась с наркотической зависимостью. Несмотря на весьма провокационный контент в социальных сетях, дочь футболиста Вячеслава Малафеева занимается саморазвитием.

Она, в частности, ходит на танцы и вокал, а также изучает английский язык. Блогер также развивает личный проект, в рамках которого она хочет научить девушек работать над своей самооценкой и различными зависимостями.

«Но наступил день, когда я поняла, насколько перевернулась моя жизнь: отношения разрушены, я непонятно где живу, у меня нет учебы и саморазвития. Все это тянуло меня вниз, я понимала, что больше не могу так жить», — призналась звездная наследница.

Какое-то время Малафеева употребляла наркотические вещества, но потом решила поменять образ жизни и прошла реабилитацию. С тех пор она остается полностью трезвой — девушка не пьет даже алкоголь, хотя и продолжает посещать ночные клубы и вечеринки. Она рассказывает, что может веселиться без употребления различных «добавок».

«Я танцую в клубах, будто самая пьяная. Я проходила программу из 12 шагов, которые применяются в течение всей оставшейся жизни. То есть это не одноразовая терапия. Нельзя пролечиться и забыть. Если ты забыл, значит скоро сорвешься», — поделилась девушка.

От родителей Малафеева не получает финансовой помощи, но она немного зарабатывает в социальных сетях. С деньгами ей помогает и парень, с которым она недавно начала отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Малафеева полностью разделась перед камерой в Дубае.

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