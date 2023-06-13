«Ненасытное желание достигать»: как изменилась жизнь звезды сериала «Как я встретил вашу маму»

Нил Патрик Харрис после пика славы стал больше времени проводить с детьми

Фото: Кадр из сериала «Как я встретил вашу маму», 2005 г.

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Актер и комик Нил Патрик Харрис полюбился зрителям ролью харизматичного и находчивого ловеласа Барни Стинсона, однако со времен сериала «Как я встретил вашу маму» он довольно изменился. Но что было в самом начале его пути к мечте?

Первая слава пришла к Харрису еще в 14 лет — тогда он сыграл главную роль в сериале «Дуги Хаузер». С тех пор актер стал одним из самых известных людей в Голливуде — за три года шоу люди на улицах стали узнавать его и просить автограф.

«Я очень горжусь этой ролью. Это были годы моего становления в колледже, хотя я едва учился в старшей школе», — рассказал он изданию The Guardian в 2021 году.

Судьбоносным для артиста оказался сериал «Как я встретил вашу маму». Изначально он думал, что шоу будет коротким, однако оно растянулось на девять сезонов и стало ключевым для его карьеры. За роль Стинсона он получил четыре номинации на премию «Эмми».

Нил Патрик Харрис стал больше времени уделять детям. Фото: www.globallookpress.com / Ron Adar / Supplied by FilmStills.net

Помимо съемок в кино, звезда стал выступать ведущим на разных церемониях: например, на Spike's Video Game Awards и TV Land Awards. Позже оказалось, что у него есть способности и в режиссуре — Харрис снял по эпизоду для «Как я встретил вашу маму» и «Игр Гудвина», а также поставил три мюзикла.

Однако бурная карьера в последние годы сменилась для него семейной жизнью: у знаменитости есть двое детей, с которыми он проводит все свободное время. Однако и о съемках он не забывает.

«У меня есть ненасытное желание достигать и делать больше вещей. Я люблю прыгать с тарзанки, есть огонь, путешествовать и рафтинг — мой список желаний длинный. Я думаю, что это мило. Жизнь — экспериментальное образование», — подытожил актер.

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