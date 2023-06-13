Звезда фильмов «Волосы» и «Однажды в Америке» Трит Уильямс трагически погиб

Звезда «Однажды в Америке» актер Трит Уильямс погиб в автокатастрофе в возрасте 71 года

Фото: Кадр из к/ф «Кровавая месть», реж. Джон Стокуэлл, 2013 г.

Артисту был 71 год.

Американский актер Трит Уильямс погиб в ДТП. Об этом сообщает New York Times.

«Уильямс скончался в понедельник после того, как внедорожник врезался в его мотоцикл в Дорсете, штат Вирджиния», — говорится в сообщении.

Буквально за час до трагедии 71-летний артист опубликовал фото снимка стриженого газона со своего ранчо. Близкие сообщают, что на нем был шлем во время поездки на мотоцикле, но удар был настолько сильный, что он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Кинодеятель Трит Уильямс является обладателем трех статуэток «Золотой глобус». Среди его самых знаменитых работ — роль в картине «Волосы» 1979 года Милоша Формана об эпохе хиппи. Также многие знают его по таким фильмам, как «Байки из склепа», «Принц города», 127 часов» и «Однажды в Америке».

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