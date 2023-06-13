Ценовой скачок: ФАС проверит причины роста стоимости стройматериалов

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Только за последний месяц стоимость только одной каменной ваты увеличилась вдвое.

ФАС проверит обоснованность роста цен на стройматериалы. Как пишут «Известия», только за последний месяц стоимость каменной ваты, которая используется как утеплитель, увеличилась вдвое.

Заметно прибавили в цене также арматура и стальные трубы. Сами производители объясняют скачок цен ростом логистических издержек и подорожанием компонентов.

Ранее в США заявили, что выпустили новые ограничения на экспорт в нашу страну. В черный список попали, в том числе, и стройматериалы.