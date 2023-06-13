«Полная ратификация»: стала известна дата вступления Швеции в НАТО

Столтенберг: Швеция может вступить в НАТО к саммиту в Вильнюсе в июле

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

По мнению генсека организации, страна прошла долгий путь к этому.

Швеция может присоединиться к НАТО к началу июльского саммита Альянса в столице Литвы. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью телеканалу PBS.

«Я уверен, что Швеция станет полноправным членом НАТО. И возможно, что это произойдет к саммиту НАТО в Вильнюсе в следующем месяце, но я не могу этого гарантировать», — говорит Столтенберг.

По его словам, эта страна прошла долгий путь и приобрела статус, благодаря которому все больше начала интегрироваться в структуру Альянса.

«Но нам нужна полная ратификация. И мы прилагаем все усилия, чтобы это произошло как можно скорее», — заключил генсек.

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в Альянс еще летом 2022 года. Так, 28 из 30 стран дали свое добро. Против были только венгры и турки. Анкара выдвинула требования, чтобы членов Рабочей партии Курдистана, которые скрываются Скандинавии передали Турции.

Позднее Венгрия одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО. Затем это сделали и в Анкаре.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Швеция имеет все шансы вступить в НАТО.