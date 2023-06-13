После прорыва Каховской ГЭС нашли тело еще одного погибшего

Тело еще одного погибшего нашли в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Коротаев

Таким образом, это девятая жертва с момента трагедии.

Тело женщины было обнаружено в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1950 года рождения, она стала девятой жертвой происшествия», — говорится в сообщении.

К слову, из восьми погибших, о которых сообщалось ранее, двое стали жертвами обстрела пункта эвакуации.

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью. Эвакуация населения продолжается, несмотря на то, что киевский режим не прекращает обстрелы региона.

В результате теракта затопленными оказались более 23 тысяч жилых домов, повреждены 60 социально значимых объектов. На территории Херсонской области действует режим ЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ обстреливают пункты эвакуированных из зоны подтопления Каховской ГЭС.