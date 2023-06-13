Юлия Высоцкая заявила, что не собирается бросать кулинарию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Телеведущая одной фотографией развеяла все домыслы относительно своего кулинарного мастерства.

Актриса и телеведущая кулинарного шоу «Едим дома» Юлия Высоцкая подтвердила свой статус теле-шефа. В своих социальных сетях она опубликовала фотографию с пирожками и заявила, что не планирует прекращать кулинарную деятельность.

Она поделилась кадром своего очередного кулинарного творения, который сопроводила хэштегом «А эта все готовит». Также знаменитость поделилась и другими своими творениями, на которых оставила ссылку на аккаунт передачи, напоминая о том, что уходить из шоу она не собирается.

Юлия Высоцкая приготовила аппетитные пирожки. Фото: Instagram* / juliavysotskayaofficial

Недавно в социальных сетях завирусились отрывки авторского кулинарного шоу Юлии Высоцкой, которое выходит на одном из федеральных телеканалов с 2003 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Юлия Высоцкая отреагировала на мемы про свою кулинарную передачу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.