В Краснодарском крае произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк
Спасатели уже локализовали возгорание.
Утром в районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода по улице Захарова загорелась колонна для переработки дизельного топлива. Огонь успел распространиться на 20 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
Около семи утра пожарным удалось локализовать возгорание. К тушению было привлечено 131 человек личного состава и 26 единиц техники. Угрозы распространения огня нет.
Сведений о пострадавших не приводится. Причины произошедшего на данный момент уточняются.
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