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На запорожском участке фронта также была сорвана попытка перегруппировки националистов.

Российские военнослужащие отразили атаку западнее Левадного, а также разгромили живую силу и военную технику боевиков Вооруженых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Артиллерийским огнем уничтожена живая сила ВСУ в районе Времевки, один танк противника в районе совхоза „Октябрь“, а также один танк и три бронеавтомобиля севернее Сторожевого», — рассказал он.

Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили танк и живую силу противника западнее Великой Новоселки. А система ПВО сбила украинский беспилотник «Фурия».

Российские бойцы также сорвали предпринятые попытки ВСУ провести перегруппировку на запорожском направлении. Там были уничтожены бронеавтомобиль, пикап, еще одна «Фурия» и живая сила противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ потеряли половину переданных Финляндией танков Leopard 2.