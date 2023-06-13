Два экипажа украинских БМП сдались в плен российским бойцам под Авдеевкой

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Среди боевиков были тяжелораненые — им оказывается медицинская помощь.

В районе Авдеевки в ДНР два украинских экипажа БМП сдались в плен российским военнослужащим. Об этом ТАСС рассказал представитель в силовых структурах региона.

Известно, что командир одного из взводов 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышел на связь с одним из подразделений российской армии на авдеевском направлении. Из-за отказа командования бригады в эвакуации он попросил оказать медицинскую помощь раненным боевикам.

Командир ВСУ настаивал на предоставлении безопасного коридора, поскольку передача остатков его подразделения в плен будет происходить со всем штатным вооружением, включая две оставшиеся БМП-1.

«Операция прошла успешно, бойцы ВСУ находятся на территории республики», — отметил представитель силовых структур.

В числе сдавшихся оказались десять украинцев, среди них есть тяжелораненые. Им оказывают медицинскую помощь. А в отношении остальных проводят проверку на их причастность к совершению военных преступлений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы отряда «Алания» срывают все попытки наступления ВСУ на ореховском направлении.