На Таймыре отец случайно застрелил трехлетнюю дочь

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Возбуждено уголовное дело.

Отец случайно застрелил трехлетнюю дочь на Таймыре. Трагедия произошла в ночь на 13 июня в тундре на рыболовецкой точке Дерябино в 80 километрах от поселка Носок. Подробности происшествия сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Там мужчина решил разрядить свое охотничье ружье и случайно произвел выстрел в ребенка. По данным ведомства, оружие у него хранилось незаконно. После случившегося девочку доставили в больницу с огнестрельными ранами в области головы и спины, однако спасти ее не удалось.

По факту произошедшего организована проверка. Возбужденное уголовное дело об убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кении женщина под детские песни зарезала и съела родную дочь.