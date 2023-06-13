Украинцы сорвали выход нового романа автора книги «Ешь, молись, люби»

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Поддавшись критике, писательница Элизабет Гилберт столкнулась с недовольствами других. Кому и чем она не угодила потом?

Писательница Элизабет Гилберт, которая написала бестселлер «Ешь, молись, люби», отказалась от выхода нового романа «Снежный лес» на неопределенное время. Поводом для переноса стала критика украинцев, сообщила она в Twitter.

Сюжет романа писательница решила развернуть в Сибири в 1930-х годах. Там герои книги пытаются «противостоять советскому правительству и уберечь природу от индустриализации». Но, узнав о сюжете, некоторые украинцы всколыхнулись. Они были недовольны тем, что писательница решила местом сюжета взять Россию.

«Я снимаю этот роман с очереди на публикацию. Сейчас для этого не подходящее время», — сказала Гилберт, которая намеревалась выпустить этот роман 13 февраля следующего года.

Однако исполненная прихоть украинцев не утихомирила ситуацию. После переноса шквал критики обрушился уже от тех, кто ждал выхода романа. Гилберт обвинили в том, что она поддалась давлению, сообщила газета The New York Times.

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