Несколько грузовиков столкнулись на трассе под Новосибирском

Фото, видео: www.globallookpress.com / Demian Stringer; 5-tv.ru

Один из большегрузов улетел в кювет.

Массовая авария произошла под Новосибирском. На трассе столкнулись несколько грузовиков. Пострадал один человек.

Все машины ехали в попутном направлении. Виновник аварии был в колонне замыкающим. Он превысил скорость. После мощного удара от передней части большегруза мало что осталось. Другой буквально разорвало пополам. Еще один автомобиль улетел в кювет.