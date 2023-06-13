Сильный пожар произошел на территории завода «Кварц» в Калининграде

Фото, видео: Telegram / mchs39; 5-tv.ru

Площадь возгорания составила 1300 квадратных метров.

Несколько часов понадобилось спасателям, чтобы тушить крупный пожар в Калининграде. Там горел бывший завод «Кварц».

Огонь вспыхнул на крыше офисного здания и моментально распространился на площади более тысячи квадратов. Пожар тушили почти 50 человек и 20 единиц техники. Площадь возгорания достигла 1300 квадратных метров.