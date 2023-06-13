Бойцы отряда «Алания» срывают все попытки наступления ВСУ на ореховском направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru

Российские бойцы не дают противника никакого шанса на прорыв.

Одно из основных направление контрнаступления ВСУ в эти часы — ореховское в запорожской области. Там противник сосредоточил несколько бригад, десятки батальонов живой силы и сотни единиц техники и артиллерийских орудий. Сдерживают неприятеля бойцы 58-й армии и добровольцы батальона «Алания». Последние говорят, что попытки прорыва происходят чуть ли не каждый день. Наш корреспондент Мери Бадунц побывала на позициях воинов-осетинов.

«Мы едем на передовые позиции к нашим бойцам на ореховское направление запорожского фронта. Там сейчас держат оборону наши бойцы. Дороги обстреливаются. Нужно передвигаться быстро. Движемся со скоростью 140 километров в час», — рассказывает журналист.

В зону боевых действий мы выезжаем ночью. Именно в это время противник активизируется и применяет какие-то попытки прорыва. Наш проводник — опытный боец. Везет по дорогам, где меньше всего можно наткнуться на группу ДРГ или на вражеский беспилотник. Маскировка — важный элемент. Дальше двигаемся без фар. В абсолютной темноте. В наблюдательном пункте любое перемещение сразу же фиксируется. А дальше информация поступает другим подразделениям.

«Мы максимально близко приближаемся к позициям наших бойцов ореховского направления запорожского фронта. Сегодня относительно тихо, относительно с предыдущими днями. Потому что испортилась погода — идет дождь это затруднит работу БПЛА. Но все-таки в небе грохот. Артиллерия работает не смолкая», — рассказывает Бадунц.

Несмотря на погодные условия — поднимают беспилотник. Сейчас ни одна стрельба не обходится без «глаз в небе». ВСУ после последних провальных попыток пытается реабилитироваться. Обстреливают круглые сутки.

«Диверсионные группы прорывались. Их уничтожали. Половина убежала. Даже не просто диверсионные группы, а с бронеподдержкой, с танками. Танки тоже уничтожили: четыре-пять танков, остальные развернулись», — рассказывает боец отряда «Алания» с позывным «Ворон».

Данные у минометного расчета. За считанные секунды 120 мина летит точно в цель. Огневую поддержку оказывает и авиация. На этих позициях оборону держит добровольческий отряд «Алания». Большинство парней — из Северной Осетии. Приехали сюда по собственной воле. Их достойно обучили и вооружили. Уже много месяцев они на равных сражаются вместе с российскими военными.

«Здесь не зависит: 58-я армия или батальон „Алания“ добровольческий. Делаем одно дело. Взаимодействия если не будет, не будет ничего. Вроде пока все слаженно получается, инструктора нас хорошо подготовили. Вчера тоже была попытка прорыва. Они (ВСУ. — Прим. ред.) стараются фронт раскачать, видимо, хотят, чтобы здесь паника была. Но у них не получается», — рассказывает боец отряда.

Опасаются. И даже объявили охоту. Пытаются вычислить блиндажи и закидают снарядами.

«Наши бойцы, конечно, сражаются мужественно. (ВСУ. — Прим. ред) стреляют по окопам из артиллерии и управляемыми снарядами HIMARS», — рассказывает журналист.

Какие бы попытки ВСУ не принимали, батальон «Алания» остается на передовой вместе с бойцам 58-й армии. Работают эффективно и удерживают позиции на запорожском направлении.