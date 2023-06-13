За храбрость и самоотверженность: Путин наградил бойцов в госпитале Вишневского

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Глава государства также пообщался с проходящими лечение участниками спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды бойцам, проходящим лечение в госпитале Вишневского. Он прибыл туда вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Золотые Звезды и ордена Мужества получили солдаты и офицеры, старшины и прапорщики. Для некоторых из них эти ранения — не первые за время спецоперации. Наш корреспондент Игорь Балдин увидел, как проходило награждение.

В фойе госпиталя Вишневского они получают награды из рук президента –солдаты и офицеры, что совсем недавно вернулись с фронта. Бурятия, Курган, Владивосток — география героев — это вся Россия.

Командир Юрий Жуланов получает Золотую Звезду героя. Во время боя старший лейтенант попал в окружение, был ранен. Но продолжал отдавать приказы и вывел свой взвод из вражеского кольца. Его бойцы уничтожили восемь единиц тяжелой техники ВСУ. Узнав о подвиге командира, президент сразу же, еще ночью, позвонил в прифронтовой госпиталь. Вот интервью, которое Жуланов дал сразу как только разрешили врачи.

«В сознании, хромал как бы, но все равно вел бой, управлял людьми, выводил, старался по-максимуму быть в состоянии. Думал, прежде всего, о людях, чтобы спасти их жизни. Кто у меня находился рядом со мной я думал о спасении их жизни», — рассказывал Жуланов.

Рядовой Николай Лычко на фронте уже год. Со своей группой он зашел противнику в тыл. И подбил два танка. Получил осколочное ранение, не первое за эту спецоперацию. Теперь он удостоен Ордена Мужества.

«Какая у вас семья?» — спросил у него Путин.

«Жена, двое детей. Два годика мальчику, шесть — девочке. У меня второе ранение. Я после вернулся в расположение. В часть, на позицию. И начался бой через сутки», — рассказал боец.

Госпиталь Вишневского — один из лучших в России. Здесь делают операции любой сложности, спасают жизни тяжелораненых солдат и офицеров, помогают им скорее встать на ноги. Дома их ждут жены и дети, но все они ушли добровольцами на фронт, рисковали своими жизнями, чтобы защитить Донбасс, жителей новых российских земель.

«Ордена Мужества — это высокая награда, но судя по тому, что и как вы рассказываете — артиллерийские обстрелы, потом танки, бронемашины, пехота — это жесткие боевые действия, которые говорят о том, что уровень награды, конечно, носит символичный характер. По большому счету, каждый из вас герой!» — отметил глава государства.

Президент обещает: государство сделает все, чтобы поддержать ветеранов боевых действий. Уже создан фонд «Защитники Отечества», где им и их семьям готовы оказать медицинскую, психологическую помощь, решить любые бытовые проблемы.

«Мы сделаем все, чтобы ваша реабилитация шла как можно скорее, чтобы вы скорее на ноги встали. Государство, конечно, делает и будет все делать для того, чтобы поддержать и вас и ваши семьи. И семьи наших погибших товарищей. Это святое дело», — сказал Путин.

Фронтовики получат бесплатную путевку в санаторий, возможность переобучиться, поступят в любой вуз без экзаменов. Именно ветераны СВО — те, кто сейчас ценой своего здоровья и своих жизней защищают Россию — должны стать будущей элитой страны.



