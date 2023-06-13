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Националисты продолжают нести колоссальные потери личного состава и военной техники.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились половины переданных им Финляндией танков Leopard 2. Всего страна поставила киевскому режиму шесть таких боевых машин, пишет издание Helsingin Sanomat.

К такому выводу обозреватель газеты пришел после появившихся в Сети кадров с уничтоженной российской армией военной техникой боевиков ВСУ. Финляндия передавала Украине танки, оснащенные противоминным тралом. Именно их и увидели на видео, но уже в нерабочем состоянии.

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К слову, и сами украинские боевики признавались, что значимыми достижениями в боях похвастаться не могут. Помимо танков Leopard 2 они лишились большей части американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. В распоряжении мотопехотного подразделения были девять таких, шесть из них были разбиты, две повреждены и только одна осталась цела.

Накануне стало известно, что российские бойцы уничтожили семь танков ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео уничтожения дронов ВСУ, пытавшихся атаковать корабль «Приазовье».