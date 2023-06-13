Макрон предположил, сколько будет длиться наступление ВСУ

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Французский лидер также отметил, что страна и дальше будет помогать киевскому режиму в вопросе вооружения.

Украинское наступление продлится несколько недель или месяцев, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Также глава государства выразил надежду, что это приблизит стороны конфликта к переговорам и, соответственно, его урегулированию.

«Украинское контрнаступление началось уже несколько дней назад, оно было тщательно спланировано. Это контрнаступление должно продлиться несколько недель или месяцев», — сказал он после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой в Париже.

Кроме того, Макрон отметил, что Евросоюз сделал все от себя возможное для осуществления контрнаступления. Также он добавил, что страна и дальше будет помогать киевскому режиму в вопросе вооружения.

К слову, о начале наступления ВСУ президент РФ Владимир Путин заявил на прошлой неделе. Глава государства подчеркнул, что интенсивные бои в зоне спецоперации идут уже несколько дней, и за это время противник не достиг своих целей ни на одном из участков боевых действий. Путин также отметил, что потери украинской армии превышают «классические показатели».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как российские вертолеты Ка-52 уничтожали технику НАТО в зоне спецоперации.