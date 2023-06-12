Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага

Фото: Даниил Катеренчук / ТАСС

Башня является самым высоким зданием в мире.

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) башню «Бурдж-Халифа» окрасили в цвета российского флага в честь Дня России. Видео небоскреба, переливающегося бело-сине-красными цветами, опубликовала администрация здания в социальных сетях.

«Желаем русскому народу памятного праздника и будущего, проложенного единством и процветанием», — сказано в сообщении администрации башни.

«Бурдж-Халифа» является самым высоким зданием в мире — 828 метров, имеет 163 этажа.

День России — государственный праздник, он ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России.

Президент страны Владимир Путин традиционно поздравил соотечественников с праздником. Он указал на неразрывность многовековой российской истории и величие государства. Глава государства подчеркнул, что сейчас подвиги предшествующих поколений осознаются особенно остро, а любовь к России стала присуща каждому ее жителю. И в наши дни, в непростое для страны время, именно она объединяет народ и служит опорой.

Ранее, писал 5-tv.ru, врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что регион получил новую жизнь в составе России, где государство гарантирует социальную защиту граждан.