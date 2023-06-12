В Белом доме рассказали о самочувствии Байдена после стоматологической операции

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

На зубную боль американский лидер пожаловался еще утром в понедельник.

Президент США Джо Байден перенес сегодня стоматологическую операцию. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, самочувствие американского лидера вполне хорошее. Она пояснила, что медицинское вмешательство никак не повлияло на работоспособность главы государства.

«Президент хорошо себя чувствует, он, конечно же, будет работать в своей резиденции. Как вы все знаете, а некоторые из вас могли даже сталкиваться с такой процедурой, это стандартная стоматологическая операция», — сказала Жан-Пьер.

Кроме того, в пуле Белого дома до этого пояснили, что на зубную боль Байден пожаловался утром в понедельник. После проведенного обследования было решено депульпирование больного зуба. Ему удалили воспаленную пульпу — соединительную ткань, заполняющую полость зуба.

К слову, это не первая напасть, которая настигла американского лидера за последние недели. Так, в начале июня Байден, присутствуя на выпускном вечере американских военных летчиков, после речи упал прямо на трибуне. Подняться смог лишь при помощи со стороны. А после этого инцидента случился новый — он ударился головой о вертолет перед Белым домом.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как президент США Джо Байден не смог выговорить название округа Эджком даже после шести попыток.