Высший пилотаж: лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Минобороны РФ; 5-tv.ru

Армия России делает успехи не только на земле, но и в воздухе.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах показана боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ. Ее экипажи нанесли с малых высот ракетные авиационные удары по позициям подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.

На следующих кадрах уже показана боевая работа расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10». Они надежный щит подразделений от воздушного нападения противника — самолетов, вертолетов, беспилотников и даже баллистических ракет. Небо бойцы сканируют в круглосуточном режиме. Как только в зону ответственности входит любой воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой или чужой», расчеты берут его на сопровождение в готовности уничтожить.

Например, на кадрах был взят в сопровождение украинский беспилотник «Лелека-100». Он был уничтожен на дальности около трех километров.