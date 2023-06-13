Драгоценный камень нельзя отполировать без трения: китайский совет дня на вторник, 13 июня

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Новые сутки будут полны энергий! А это значит, что сил хватит на решение всех запланированных дел.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 13 июня?

Во вторник энергии активно задвигаются и помогут двигаться нам. День сулит успех в делах и отношениях. Имеет смысл воспользоваться возможностью и решить те проблемы, которые еще несколько дней назад казались не разрешаемыми.

Совет дня: во вторник благоприятно начинать ремонт и строительство. Причем не только в прямом, но и в метафорическом смысле. Новая жизнь, новая работа, новое дело — главное сделать первый шаг, а энергии вам помогут.

Предостережение дня: энергии вторника могут проявить в некоторых персонах излишнюю эмоциональность и экзальтированность. Будьте снисходительны к таким проявлениям.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.