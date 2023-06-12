«Не могу пока выступать»: Юрий Антонов рассказал о борьбе с тяжелой травмой

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Композитор перенес операцию в Австрии.

Уже два года композитор Юрий Антонов борется с тяжелой травмой. У артиста повреждена нога и бедро. Сначала он пытался ее лечить в российских клиниках, затем он проверял силы заграничных врачей и даже обращался к китайскому целителю.

Недавно Антонов провел два с половиной месяца в Австрии на лечении. Там ему сделали операцию. Сейчас артист уже в России и чувствует себя намного лучше, но участвовать в концертах он пока не может.

«Не могу пока выступать. Одну песню или несколько еще выстою. А большой концерт пока не могу, нога болит», — признался Антонов газете KP.RU.

Композитор рассказал, что он даже ходил к китайскому целителю в Дубае. Врач посоветовал ему специальный целебный порошок, чтобы с помощью него делать компрессы. Но у китайского целителя с собой этого лекарства не было. Сам же врач уехал на родину и перестал выходить на связь. Из-за этого Антонов не знает, помог бы ему порошок или нет.

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