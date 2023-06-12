Умер итальянский актер и певец Франческо Нути

Фото: Кадр из к/ф «Во всем виноват рай», реж. Франческо Нути 1985 г.

Известный актер умер в больнице.

Известный итальянский актер, режиссер и певец Франческо Нути скончался в Риме. Об этом сообщили прессе родные и близкие артиста. Дата и место похорон будут объявлены в ближайшее время, уточняет крупнейшая итальянская газета la Repubblica.



Он умер в больнице Рима на 69-м году жизни, сообщила журналистам его дочь Джиневра. Члены семьи выразили искреннюю благодарность медицинскому персоналу и всем тем, кто лечил актера в течение длительного периода болезни.

Причина смерти артиста не разглашается.