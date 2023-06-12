Запрещены к показу: какие сцены были вырезаны из фильма «Любовь и голуби»

Фильм «Любовь и голуби» должен был быть двухсерийным, но картину подвергли цензуре из-за сцен с алкоголем

Фото: Кадр из к/ф « Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, 1985 г.

Мало кто знает, что режиссер планировал вторую часть картины.

Советскую кинокомедию «Любовь и голуби», которая вышла в 1985-м году, посмотрело более 44 миллионов зрителей. И даже сегодня, спустя почти сорок лет, к ней с удовольствием возвращаются. Но мало кто знает, что режиссер планировал вторую часть картины.

Актер Александр Михайлов долго не соглашался на роль Василия Кузякина, поэтому пробы проходили Николай Лавров, Борис Сморчков, Виктор Борцов. Но в итоге чудо свершлось и Михайлов попал в актерский состав.

В интервью изданию dni.ru знаменитость рассказал, что материала было снято гораздо больше, чем показали зрителям.

Поклонники картины не увидели кадры из-за редакторов «Госкино», которые вырезали многие эпизоды, а пленку с отснятым материалом смыли. Поэтому восстановить их — невозможно.

Самого режиссера картины — Владимира Меньшова — изначально не допускали до монтажа из-за комиссии, которая настоятельно порекомендовала очистить картину «от излишних бытовых подробностей, связанных с выпивкой». Также цензорам не понравился простой язык героев, который, как они посчитали, портил все впечатление от произведения.

В итоге чиновники обвинили режиссера в аморальности и пропаганде алкоголизма и отстранили его от работы, объявив выговор.

Киноленту отдали другому режиссеру. Мужчина пустил под нож почти всю роль Сергея Юрского — шального дяди Мити.

Но из-за таких действий, картина пострадала, логика стала сыпаться, поэтому работу вернули обратно Меньшову. А он стал отбивать сцены от нападок и критики.

«Все помнят, например, что мой герой мечтал попасть в бар, а когда оказался на курорте, то пошел туда и стал по соломинке пить коктейль из бокала и курить дамскую сигарету. А в начале картины, в вырезанной сцене, он увидел у дочери журнал, на обложке которого была похожая сцена. Вот и стал мечтать», — рассказал Михайлов.

Сцена в баре была сильно сокращена, из нее вырезали забавный момент.

«Когда Василий поворачивается и видит тетю Шуру и дядю Митю, которые тоже сосут коктейль из трубочки. Он в недоумении поворачивает голову и видит в баре всю свою семью», — поделился артист.

Позже в квартире у героини Гурченко из-под стола на нитке вылетел голубь, который бил главного героя по щекам.

Также была еще одна сцена, которую, к сожалению, не показали телезрителям. Василий видит бегущего пастуха, обгоняющего стадо. На вопрос, куда тот так летит, он отвечает: «Пиво привезли, нужно быстро бежать, пока не раскупили».

Также в итоговую версию не попала песня, характеризующая кризис русской деревни «Возвращайтесь домой, мужики». Ее написали Генадий Гладков и Эдуард Успенский, но критики сочли ее аморальной.

Всего «Госкино» вырезал семь сцен, с ними фильм должен был стать двухсерийным. Но цензура была строга, в том числе, из-за антиалкогольной компании. Именно из-за этого «Любовь и голуби» не отправляли на кинофестивали, полагая, что пьянство опорочит образ советского человека.

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