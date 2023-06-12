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На Украине нашли лазейку, чтобы потребовать у иностранных «помощников» новых военных поставок.

Украинский президент Владимир Зеленский был вынужден объявить о начале анонсированного контрнаступления ВСУ под давлением Запада. Таким мнением в своей статье для китайской газеты Global Times поделился журналист Чжао Юша.

Автор при написании материала опросил экспертов. Большинство из них высказали следующую позицию: киевский режим обеспокоен тем, что может остаться без западной поддержки, поэтому решил оповестить мир о начале активных штурмовых действий в зоне СВО,

«Сейчас, когда конфликт идет уже 15 месяцев, США и некоторым европейским странам срочно нужны позитивные сдвиги», — объяснил Юша.

В материале отмечается, что Киев пытается убедить своих в «помощников» в правильности и необходимости продолжения финансирования и вооружения. Тем временем, китайские эксперты считают, что Западу пора бы остановить эскалацию вокруг Украины. Излишнее давление на ВСУ, отмечают они, лишь обернется большими потерями солдатских жизней.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕС открыто заявили, что собираются затягивать конфликт Москвы и Киева.