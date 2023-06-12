Путин назвал бессмысленными удары ВСУ по жилым кварталам

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Глава государства высказался об очередных обстрелах украинскими боевиками Донецка.

Президент РФ Владимир Путин назвал бессмысленными с военной точки зрения удары украинских националистов по жилым кварталам. Свое возмущение глава государства высказал в ходе общения с лауреатами Государственных премий на церемонии награждения в Кремле.

«Никак не могу понять, зачем противник бьет по жилым кварталам. Ради чего? Зачем? В чем смысл? [Бьют] явно по гуманитарным объектам. Какой смысл в этом?» — задался вопросом президент.

Также Путин призвал участников гуманитарных акций на новых российских территориях быть осторожными, насколько это возможно, и придерживаться правил, которые устанавливают правоохранители и военные.

Украинские боевики в День России обстреляли Куйбышевский район Донецка — под огонь попала территория возле железнодорожного вокзала, погибла женщина. Также в результате атаки украинских войск пострадали три жилых дома на улицах Краснознаменная, Красная и Луговая. Данные о последствиях обстрела продолжают поступать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России.