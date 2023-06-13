Шуфутинский рассказал о состоянии здоровья после травмы спины: «Хуже бегаю»

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Артист продолжает выходить на сцену, несмотря ни на что.

В марте этого года у эстрадного певца Михаила Шуфутинского произошла неприятная ситуация. Он играл в хоккей и упал на льду, заработав травму. И она дала о себе знать в повседневной жизни — пока что артист не может бегать и танцевать как раньше. Об этом он рассказал изданию Teleprogramma.pro.

«Немножко повредил позвоночник, из-за чего хуже бегаю и не танцую», — признался он.

Но даже несмотря на травму певец продолжает выступать на сцене. Шуфутинский заверил поклонников — за него не стоит переживать. По его словам, здоровье у него «ничего». Он отметил, что уже скоро полностью восстановится.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что известный шансонье объяснил свои тяжелые травмы, которых за всю жизнь накопилось очень много. Шуфутинский рассказал, почему постоянно попадает в неприятные ситуации.