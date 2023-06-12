В результате обстрела ВСУ в Донецке погибла женщина

Фото, видео: 5-tv.ru

Украинские боевики атаковали район железнодорожного вокзала в городе. Что известно на данный момент?

Украинские националисты в День России обстреляли Донецк — под огонь попал Куйбышевский район. Боевики атаковали территорию возле железнодорожного вокзала и убили одну женщину.

Кадры с последствиями обстрела появились в распоряжении 5-tv.ru. На видео — разрушенный ларек быстрого питания, повреждения на земле и пострадавшие мирные жители. К сожалению, погибла одна женщина. Всем остальным оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Обстрел подтвердилио представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). По уточненным данным, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три жилых дома на улицах Краснознаменная, Красная и Луговая. Данные о последствиях обстрела продолжают поступать.

Местная жительница Инна рассказала 5-tv.ru, что в результате прилета снарядов в магазине, где она работает, выбило стекла. Также ей известно, что у девушки поблизости поврежден глаз — в него попал осколок.

12 июня Донецк впервые со всей страной отмечает День России. Праздничные мероприятия в связи с высокой опасностью обстрелов в городе отменены, однако националисты не упустили своей любимой возможности устроить провокации в знаменательный день.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ продолжают попытки контрнаступления в зоне спецоперации.