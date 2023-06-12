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Супруги несколько месяцев были жили раздельно. Что между ними вновь произошло?

Рэпер Джиган признался, что причиной очередного разлада в отношениях с женой стало его пристрастие к алкоголю. В шоу Павла Воли на одном из федеральных каналов он подробно рассказал, с чего начались проблемы и за что на него обиделась Оксана Самойлова.

«Приехал в Дубай и там стало скучно, от скуки стал бухать, с непривычки белку ловил: голым ходил, плавал на пляже. Там арабы в шоке. С кем не бывает?» — честно признался рэпер.

Перед разладом супруги действительно отдыхали в Дубае, а сразу по возвращению в Москву разъехались. Поклонники предполагали, что Джиган вновь попал в рехаб из-за срыва. После он стал публично извиняться перед Самойловой.

«Ну, прости меня, накосячил. Я больше так не буду. Обещаю, это в последний раз. С пивком я завязал. Я тебе даю слово, что я буду самым лучшим мужем и самым лучшим папой на свете. Прости меня, я тебя очень сильно люблю и буду любить вечно», — говорил он на шоу Басты весной.

Сердце Оксаны Самойловой все же оттаяло: через некоторое время супруги опубликовали видео, на котором сообщили о своем перемирии. При этом блогер отметила, что невзгоды бывают у всех пар, но не все, как они, вынуждены проживать это на виду у всех.

После воссоединения Джиган полностью отказался от алкоголя и курения, а также стал проводить все свободное время с семьей.

Ранее 5-tv.ru писал, что делает Джиган ради семейного счастья с Самойловой.