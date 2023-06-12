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Украинские войска в ходе контрнаступления ежедневно несут огромные потери в живой силе и технике.

Российские войска продолжают уверенно отражать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронтах спецоперации с большим уроном для противника.

По данным Минобороны РФ, в минувшие сутки украинские формирования продолжили попытки наступления на южно-донецком направлении. В районе Времевского выступа их встретили мощными залпами артиллерии и тяжелых огнеметов подразделения группировки войск «Восток». Российские бойцы отразили три атаки противника, уничтожив свыше 120 украинских боевиков, два танка и три боевые бронированные машины.

Крупные потери ВСУ понесли и на запорожском направлении. Там российская авиация и артиллерия нанесли огневое поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ возле села Новоданиловка. В результате ликвидировано до 250 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

С первых дней так называемого контрнаступления ВСУ российские военные фиксируют наибольшую активность противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в первую очередь в районе Времевского выступа.

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