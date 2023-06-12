Звезде Comedy Woman Надежде Сысоевой удалили опухоль в груди
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Операция прошла успешно. Но как себя чувствует знаменитость?
Актриса юмористического жанра Надежда Сысоева попала в больницу. Об этом 38-летняя знаменитость сообщила в своем Telegram-канале.
Сысоева объяснила, что у нее обнаружили новообразование в груди. При дальнейшей проверке рентгена и МРТ было принято решение об операции. На данный момент артистке уже вырезали опухоль.
«О да, эти жуткие часы ожидания ответа на главный вопрос, рак это или нет, — это было очень страшно!» — поделилась юмористка.
Сысоева не стала делиться подробностями, а лишь отметила, что уже дома. Она поблагодарила близких, в частности подруг, которые поддерживали блондинку в трудную минуту.
Поклонники также остались небезучастны по отношению к знаменитости и пожелали ей скорейшего выздоровления.
«Понимаю ваши страхи, у знакомой было подобное. Главное, все обошлось»;
«Выздоравливайте!»;
«Верю, что все будет хорошо»;
«Спасибо, что ты об этом рассказала, я все никак время не находила сходить ко врачу провериться, побегу, пожалуй…» — написали подписчики.
К словам сочувствия присоединились и коллеги из мира шоу-бизнеса. Среди них — певец Тимур Родригес, артистка Меседа Багаудинова, юмористка Марина Кравец, певица Кристина Кошелева.
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