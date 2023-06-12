Легенды уходят: кто умер из актеров сериала «Воронины»

Фото: Кадр из сериала «Воронины», 2009г.

Чью-то жизнь унес коронавирус, а кто-то ушел на тот свет из-за проблем со здоровьем.

Десять лет на экранах российского телевидения транслировался популярный телесериал «Воронины». Изначально он начинался как адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда», но затем режиссер отошел от концепции оригинала. Шоу завоевало сердца огромного числа российских зрителей. Однако, время шло, а многие актеры совсем не молодели. За время съемок из жизни ушли полюбившиеся всем звезды. Вспомним тех, кто покинул этот мир и съемочную площадку.

Борис Клюев

Фото: Кадр из сериала «Воронины», 2009г.

Смерть актера стала настоящим информационным взрывом, ведь зрителям сильно полюбился скандальный, но харизматичный Николай Петрович Воронин. Его знаменитые фразы до сих пор откликаются в сердцах фанатов. Персонаж Бориса Клюева затмил всех остальных актеров, поэтому после его кончины было принято решение закрыть сериал. Артист ушел из жизни 1 сентября 2020 года. У него был рак легких, с которым он боролся два года, но болезнь победила.

Борис Невзоров

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Борис Невзоров появился в сериале в образе соседа по даче Виктора Степановича. За спиной артиста более 130 проектов. Зимой прошлого года он покинул этот мир на 73-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его похоронили недалеко от Бориса Клюева.

Римма Маркова

Фото: Кадр из сериала «Воронины», 2009г.

Телесериал «Воронины» стал одной из последних работ известной советской актрисы. Она предстала перед зрителями в роли Валентины Петровны, старшей сестры Николая Петровича Воронина. По сценарию персонаж Риммы Марковой приехала в гости к Ворониным из Сургута, но в сердцах телезрителей осталась навсегда. Ее появление было очень запоминающимся и ярким. В 2015-м она умерла на 90-м году жизни из-за остановки сердца.

Михаил Кокшенов

Фото: Кадр из сериала «Воронины», 2009г.

Советский актер известен по множеству ролей. Михаил Кокшенов играл в таких фильмах как «Женя, Женечка и „Катюша“», «Звезда пленительного счастья», «Не может быть!», «Вечный зов» и многих других. В телесериале он предстал в образе друга Николая Петровича, преферансиста Дмитрия Александровича. Летом 2020 года он скончался от острой сердечной недостаточности.

Дмитрий Гусев

Фото: Кадр из сериала «Глухарь», 2008 г.

Актер играл в сериале безымянного фотографа, однако за свою жизнь сыграл множество звездных ролей. Дмитрий Гусев появлялся в таких картинах как «Возвращение Мухтара», «Солдаты», «Папины дочки», «Паутина», «Кухня», «Склифосовский». Зимой 2021 года он ушел из жизни из-за острой сердечной недостаточности.

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