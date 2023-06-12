Минобороны: ВС РФ нанесли удар по резервам ВСУ

Денис Птицын 43 0
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по резервам ВСУ

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Тема:
Спецоперация

Атака по местам дислокации украинских националистов была нанесена с моря.

В ночь с 11 на 12 июня российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны сообщили, что цели удара поражены.

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