Дружба или чувства? Что связывало Людмилу Зайцеву с Олегом Ефремовым

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Поклонники подозревали, что между звездами есть теплые чувства.

Народной артистке РСФСР, лауреату Государственной премии СССР Людмиле Зайцевой часто приписывали роман с народным артистом СССР Олегом Ефремовым. На 3-м Открытом российском кинофестивале патриотического кино «Малая Земля» в Новороссийске она призналась aif.ru, что на самом деле было между двумя коллегами и поведала историю знакомства.

Вместе артисты играли в фильме режиссера Виталия Мельникова «Здравствуй и прощай». У Людмилы была главная роль Шурки Ярмолюк, матери троих детей, которую бросил муж. А Ефремов играл нового участкового милиционера, который помог женщине вернуть веру в себя и настоящую любовь. Актеры настолько искренне играли, что поклонники заподозрили их в отношениях вне камер.

Однако, Зайцева подчеркивает, что между ними была не более чем дружеские отношения. У них сложились очень доверительные и теплые отношения, но артисты никогда не переходили черту.

«Олег Николаевич со мной делился. На самом деле он был влюблен в Анастасию Вертинскую. Это было очень глубокое чувство, и Ефремов откровенно говорил мне об этом в наших разговорах после съемок», — рассказала актриса.

Людмила Зайцева также поделилась, что Ефремов никогда не зазнавался. Даже будучи народным артистом СССР он всегда брал ее с собой после съемок и приводил на ужины с самыми высокими по должности людьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зайцева живет на пенсию в 16 тысяч.