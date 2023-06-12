Джиган прокомментировал претензии налоговой к его семье: «Я скромный еврей»

Рэпер Джиган назвал себя скромным евреем в ответ на вопрос о претензиях ФНС к его семье

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Рэпер признался, что смог наладить отношения с женой Оксаной Самойловой. Это произошло после того, как ФНС заблокировала счета двух ее компаний.

Рэпер Джиган назвал недостоверными сообщения в СМИ о блокировке банковских счетов компаний, принадлежащих его жене Оксане Самойловой. Об этом он сообщил в телешоу Павла Воли.

«Я налоги плачу. Платим все, все прозрачно. Это фейк. Они просто берут откуда-то (информацию о претензиях ФНС. — Прим. ред.). Я скромный еврей», — ответил Джиган на вопрос о проблемах его семьи с налоговой.

Во время беседы рэпер также сказал, что сейчас у него «шикарные» отношения с женой, потому что он «все делает как надо».

В начале мая 5-tv.ru стало известно, что у ФНС возникли вопросы к двум фирмам Оксаны Самойловой, занимающимся продажей одежды. Налоговики приостановили все операции по счетам компаний. Причина не называлась. Хотя из данных базы СПАРК известно, что за последний год с одной из организации Самойловой принудительно взыскали более 150 тысяч рублей долга.

Счета компаний семьи Джигана были заблокированы на фоне массовых проверок среди российских блогеров. Тогда обвинения в использовании серых схем предъявили «королеве инфоцыган» Елене Блиновской, Валерии «Лерчек» Чекалиной и Александре Митрошиной.

На днях 5-tv.ru сообщал, что Оксана Самойлова рассказала о кардинальных переменах в жизни.