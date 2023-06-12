Концерт к Дню России на Красной площади: прямая трансляция

В Москве на Красной площади проходит концерт, приуроченный к Дню России

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС

Для зрителей в этот день свои главные хиты исполнят российские исполнители первой величины.

Главный праздничный концерт в День России проходит на Красной площади. На одной сцене соберутся известные исполнители - Полина Гагарина, Григорий Лепс, Лариса Долина, Валерия, Дима Билан, Александр Розенбаум, Николай Басков и многие другие. Звезды исполнят свои главные хиты.

Помимо российских знаменитостей, на Красной площади выступят 30 хоровых коллективов со всей страны. Концерт в 2023 году получил название «Россия — страна первых».

В праздничные дни в российской столице также проходят праздничные гуляния, музыкальные фестивали, концерты, исторические лекции, выставки и многое другое