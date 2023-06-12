Они были умными: ученые рассказали о сложных обрядах «звездных» людей Homo naledi

Антрополог Ли Бергер: древние люди Homo naledi были умными и хоронили друг друга

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Выводы антропологов ставят под сомнение не только сложившуюся картину эволюции человека, но и представления о развитии мозга.

Древние люди Homo naledi были умными и отличались сложным культурным поведением. Этот тезис международная группа антропологов во главе с Ли Бергером попыталась доказать в трех препринтах, опубликованных на биологическом сайте Biorxiv.org. Их суть подробно пересказало РИА Новости.

«Звездные» люди

Останки большой группы древних людей Homo naledi были обнаружены в 2015 году в Южной Африке. Точнее — в системе сложнодоступных пещер Rising Star («Восходящая звезда») неподалеку от города Йоханнесбург. Назвать новый вид людей решили по имени пещер — naledi на местном языке это означает «звезда».

Исследования показали, что Homo naledi были низкорослыми — чуть выше 140 сантиметров. Они ходили на двух ногах и имели длинные руки с загнутыми крючковатыми пальцами. Такое строение кистей позволяло им совершать точные движения. А еще их зубы были мелкими и напоминали человеческие.

А вот мозг Homo naledi был в три раза меньше человеческого — их череп мог вместить максимум 550 кубических сантиметров серого вещества. Это поставило ученых в тупик: у двуногих существ с развитыми руками должен быть более крупный мозг. Например, каким он был у предков Homo sapiens, живших в Африке в то же время.

Homo naledi хоронили людей и умели «рисовать»

В ходе последующих исследований Ли Бергер выяснил, что «звездные» люди сознательно хоронили друг друга. Раньше считалось, что так делали только Homo sapiens. Причем обряд у Homo naledi был довольно сложным. Так, они могли закапывать разные части тела в разных местах. Еще в могилу могли положить предмет, который принадлежал усопшему при жизни.

В пещерах, где жили Homo naledi, нашли нечто похожее на наскальную живопись. На стенах были начерчены чем-то твердым геометрические фигуры — квадраты, треугольники, кресты. Правда, нет доказательств, что все это нарисовали именно «звездные» люди. Хотя этот вариант самый вероятный — в их пещеры очень трудно пробраться.

Еще ученые нашли следы того, что Homo naledi могли использовать огонь для освещения темных участков пещер.

Критика доводов Ли Бергера

Все перечисленные достижения «звездных» людей не вяжутся с их маленьким мозгом. Во многом по этой причине тезисы группы антропологов под руководством Ли Бергера натолкнулись на жесткую критику со стороны коллег. Ведь они ставят под сомнение не только сложившуюся картину эволюции человека, но и представления о развитии мозга.

В частности, директор Испанского национального исследовательского центра эволюции человека Мария Мартинон-Торрес назвала выводы группы «спекуляцией» и «догадками».

Археолог из Гриффитского университета в Австралии Майкл Петраглиа обратил внимание на недостаток веских доказательств того, что Homo naledi использовали огонь.

Профессор археологии из Даремского университета в Великобритании Пол Петтит убежден, что Ли Бергер неправильно интерпретировал находки. По его мнению, все перечисленные действия «звездные» люди могли совершать неосознанно.

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