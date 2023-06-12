Потомок Николая I оставил мирную жизнь во Франции и уехал защищать Донбасс

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Мужчина уже несколько лет служит пулеметчиком.

Потомок Николая I в восьмом колене с 2014 года защищает Донбасс. Историей жизни Гавриила Дорошина делится издание StarHit.

Сообщается, что до начала боевых действий на Донбассе мужчина хотел быть фотографом. Однако оставил мирную жизнь во французском Лионе и перебрался в Россию. Дорошин отметил, что в его роду было много военных, поэтому он не мог бросить историческую Родину в минуту опасности.

«Хочется, конечно, повторить подвиг. Взять пример со своих старших, так как они участвовали в немалом количестве войн: на Кавказе, против Японии, с турками», — заявил Дорошин.

До прибытия на Донбасс мужчина практически не сталкивался с огнестрельным оружием. Однако в боевых условиях пришлось быстро адаптироваться. Дорошину выдали пулемет, аргументировав тем, что у него широкие плечи.

«Я научился с ним работать, его любить. Мне он очень нравится. Я уже не хочу ходить просто с автоматом», — отметил доброволец.

Возвращаться во Францию мужчина не планирует. По его словам, сейчас его родина выбрала не верный политический курс. Именно поэтому Дорошин видит свое будущее в России.

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