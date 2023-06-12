У каждого свое число таланта: как по дате рождения понять предназначение ребенка
Нумеролог Колегова: талант ребенка во многом определяется его личностными качествами
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tino Plunert; 5-tv.ru
Под восьмеркой рождаются сильные и выносливые дети.
Как вычислить число судьбы, чтобы правильно определить, в какую секцию отправить ребенка? Конечно же, родители всегда прекрасно чувствуют свое чадо, но иногда малыш настолько нестандартен, что появляется боязнь — вдруг время на обучение будет потрачено зря.
Основательница школы «Нейронумерология» Дарья Колегова рассказала 5-tv.ru, как определить талант малютки с помощью нумерологии. По ее словам, формула весьма простая — необходимо сложить цифры из даты рождения, пока не останется одна.
«Допустим, берем 21.08.2015 и приводим к однозначному числу. То есть число судьбы — это любое однозначное число от одного до девяти. И есть исключение — число 11. Нужно прибавить все цифры: 2 + 1 + 0 + 8 + 2 + 0 + 1 + 5 Получается 10. Это число мы также складываем: 1+0. В итоге выходит один», — объясняет нумеролог.
Также специалист поделилась сайтом, где можно выяснить судьбоносную цифру в режиме онлайн.
Число 1. Руководитель
Такие дети прирожденные лидеры, «капитаны команд». С детства прививайте им умение принимать самостоятельные решения,
ответственность и навык общаться. Такие дети очень активны, энергичны и любознательны. Им скучно со сверстниками и
часто они начинают дружить с ребятами постарше. Поэтому здесь нужно быть внимательнее, ведь такие дети могут рано повзрослеть.
Определяющие черты: лидерство, активность, независимость, самостоятельность, решительность, сила воли, новаторство,
инициативность.
Число 2. Дипломат/консультант
Такой ребенок умеет найти подход ко всем. Он интуитивно «разруливает» конфликтные ситуации. Очень чуткий и миролюбивый малыш. К нему нужно обращаться за помощью.
Определяющие черты: покладистость, уравновешенность, неконфликтность, дипломатичность, умение убеждать, миролюбие, усидчивость.
Число 3. Актер
Такой малыш харизматичен, у него есть талант очаровывать. У него отличное воображение, он что-то постоянно придумывает.
Определяющие черты: жажда внимания, коммуникабельность, воображение, оптимизм, артистизм, искусство владения словом, искренность.
Число 4. Финансист/архитектор
Сосредоточенный, практичный и очень трудолюбивый ребенок. Поощряйте его способности к планированию, подмечайте
детали, развивайте интерес к точным наукам.
Определяющие черты: организованность, самостоятельность, медлительность, практичность, трудолюбие, настойчивость,
терпение, пунктуальность.
Число 5. Ученый/исследователь
У вас очень любознательный ребенок: ему интересно все, что касается окружающего мира. Он быстро и легко схватывает знания и умеет объяснить понятным языком даже сложные вещи.
В школе и садике обычно преуспевают, если есть возможность показать свои способности и таланты. Конечно, если учитель
не будет «затыкать» личность.
Определяющие черты: любознательность, непоседливость, свободолюбие, изменение и обновление, находчивость, общительность,
ораторство, изучение языков.
Число 6. Филантроп/доктор
Такие дети очень добрые и чуткие, они всегда хотят всех спасти: от собачки у подъезда до бабушки на переходе. Поощряйте малыша за помощь другим.
Ребенок с цифрой шесть понятливый и наблюдательный. Может быть робким, не стремится быть на виду, но в душе хочет,
чтобы его оценили.
Определяющие черты: эмоциональность, обаятельность, доброта, сострадательность, справедливость, честность, наставничество.
Число 7. Мудрец
У ребенка, рожденного, под семеркой есть врожденная мудрость, он умеет предугадывать, предчувствовать. У него отличная интуиция — поощряйте его аналитические способности.
Он может проявить себя в любой интеллектуальной и творческой среде. Очень мечтательный, нежный, для него
важно одобрение других.
Определяющие черты: проницательность, ум, спокойствие, интеллектуальность, логика, анализ, изобретательность, реализм,
наставничество.
Число 8. Спортсмен
Очень сильный и выносливый ребенок. Как правило, ловкий, всегда подвижный, редко устает. Хорошо усваивает информацию и в большом объеме. Ему нравится достигать успехов.
Определяющие черты: очарование, обаяние, сила воли, стойкость, образованность, практичность,
целеустремленность, духовность.
Число 9. Творец
Это творческий ребенок со своим взглядом на мир. Может быть немного замкнутым в себе.
Поощряйте его в творчестве: учите выражать свои чувства на бумаге, в музыке, танцах.
Определяющие черты: разносторонние интересы, воображение, капризность, терпимость, милосердие, бескорыстие,
всепрощение, артистичность, великодушие.
Число 11. Наставник
Уникальный ребенок, который видит и чувствует этот мир на более тонких уровнях.
Всегда придет на помощь, когда это требуется. Врожденная функция защиты. Но это совершенно не означает, что он тонкой
душевной организации.
Одарен духовностью и возможностью влиять на людей. Малыш — лидер, а задача родителей и учителей научить его не бояться брать на себя ответственность и вести за собой.
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