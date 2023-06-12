ЕС планирует хранить газ на Украине и может для этого сильнее вмешаться в конфликт

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Западные обозреватели оценили замысел Евросоюза словами «безумная идея». При этом в Еврокомиссии подтвердили, что изучают вопрос.

Европейские страны могут начать хранить газ на территории Украины, несмотря на продолжающуюся на ее территории специальную военную операцию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В материале говорится, что европейские чиновники в первую очередь нацелились на Бильче-Волицко-Угерское хранилище. Оно находится в 96 километрах от границы с Польшей и вмещает до 17 миллиардов кубометров газа. Всего же хранилища на Украине позволяют запасти до 30 миллиардов кубометров топлива.

«Украинское хранилище может помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС», — объяснили в немецкой коммунальной компании RWE AG.

Бильче-Волицко-Угерское хранилище построили еще в годы существования СССР. Европейские компании активно использовали его до начала спецоперации. Но затем перестали из-за опасений остаться без закупленного газа в результате повреждения хранилища во время боевых действий.

Теперь в ЕС хотят вернуться к прежней практике. Европейским странам нужно много газа, а собственные хранилища уже заполнены более чем на 70%. Зимой цены на топливо традиционно увеличатся, поэтому выгодно купить как можно больше до наступления морозов.

«Хранение жизненно важного топлива на Украине может показаться безумной идеей. <…> Но европейские чиновники сейчас обдумывают, поддерживать ли связь с Бельче-Волицко-Угерским и другими объектами в стране», — отметили обозреватели Bloomberg.

Журналисты агентства добавили, что для реализации замысла Евросоюзу придется так или иначе вмешаться в ситуацию на Украине и «обеспечить защиту от потенциальных потерь, связанных с конфликтом». По всей видимости, имеется в виду отправка европейских военных для защиты хранилищ.

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи подтвердил агентству, что в ведомстве изучают вопрос хранения газа на Украине.

Россия продолжает проведение специальной военной операции на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после того, как Киев усилил обстрелы жилых районов ДНР и ЛНР. Главы республик попросили Москву о военной помощи, и она была оказана. США, страны Европы и ряд других объявили спецоперацию «вторжением». Они ввели против России беспрецедентные санкции, а также начали поставлять оружие и боеприпасы Украине.

Однако сейчас на Западе все чаще призывают сократить расходы на поддержку Украины. Как сообщал 5-tv.ru, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал способ завершить конфликт на Украине за несколько недель. Причем киевскому режиму реализация его идеи бы точно не понравилось.