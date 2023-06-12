Разоблачат даже дети: какие киноляпы нашли в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Фото: Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.

Зрители заметили исторические неточности в культовой кинокомедии Гайдая.

Легендарная картина «Иван Васильевич меняет профессию» советского режиссера Леонида Гайдая, снятая по пьесе Михаила Булгакова, до сих пор остается актуальной и любимой для многих ценителей кино.

В знаменитой работе режиссера, как и в других, можно встретить неточности, которые способен обнаружить даже учащийся шестого класса, сообщает издание Sport24.ru.

Первый киноляп связан с возрастом Ивана Васильевича. Когда главный герой общается с милиционером он называет дату своего рождения как «1533 год от Рождества Христова», но в учебнике по истории написано, что Грозный родился в 1530 году. Возможно, здесь вопрос к тому, кто и как учился в школе.

Помимо этого, в то время новое летоисчисление еще не появилось, поэтому настоящий правитель должен был назвать дату как «год 7038-й от сотворения мира».

Второй связан с атрибутами царской власти. В сцене, где аферист превращает управдома в царя, он дает ему скипетр и державу, которых в то время еще не было. Впервые их использовали во время короткого царствования Федора Иоанновича, а Иван IV предпочитал посох.

Третий киноляп произошел в лифте. В этой сцене царь крестит бесовскую машину троеперстно, хотя в русской православной церкви оно появилось только через сто лет после Ивана Грозного. До это на Руси крестили только двумя перстами.

Несмотря на эти киноляпы, фильм остается настоящей комедийной классикой и позволяет зрителям насладиться забавными приключениями Ивана Васильевича и его путешествиями во времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что киноманы заметили неточность в культовой кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница».