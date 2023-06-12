Ведущая Sky News высмеяла Байдена за провальное выступление на военной базе

Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN

Тележурналистка прозрачно намекнула, что нынешнему президенту США не место в Белом доме из-за его состояния здоровья.

Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи высмеяла президента США Джо Байдена из-за череды неудач во время его выступления на военной базе в Северной Каролине.

«Давайте посмотрим на лидера свободного мира, человека, занимающего самый влиятельный пост на земле, — президента США Джо Байдена <…> К сожалению, все прошло не очень хорошо… Президент десять секунд смотрит в никуда, выглядя сбитым с толку и дезориентированным», — сказала телеведущая.

Сразу после этого она показала отрывок, на котором Джо Байден выглядит «зависшим». Американский лидер стоит в окружении нескольких человек и слушает девушку. Когда та пошутила, все начали смеяться — кроме Байдена, он стоял с тем же потерянным выражением лица.

«При этом стало не сильно лучше, когда Джо Байден решил сказать несколько слов. По крайне мере, попытался это сделать», — добавила журналистка.

Следом она показала видео, на котором президент США не смог выговорить название округа Эджком после шести попыток. Ситуацию усугубило то, что все шесть он предпринял за пару секунд. Выглядело так, будто глава Белого дома «сломался» — вошел в бесконечный цикл из-за сбоя программы.

«Президент также повторил ложь о том, что его покойный сын Бо погиб в Ираке», — продолжила критиковать Байдена телеведущая, напомнив, что в действительности его сын скончался от рака.

В заключение Панахи отметила, что после своей речи перед военными «сбитый с толку» президент США вновь потерялся на сцене — не знал, что делать и куда идти.

«Взгляните на это выступление и спросите себя, достоин ли этот человек сидеть в Овальном кабинете», — подытожила ведущая.

Джо Байден — самый пожилой президент США за всю историю. Сейчас ему 80 лет, а к моменту очередных выборов будет без двух недель 82. Политик планирует заручиться большинством голосов и переизбраться еще на четыре года.

В начале июня 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден упал на сцене и ударился головой о вертолет за один день. После этого медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем посоветовал 46-му президенту США пользоваться тростью.