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А на авдеевском и марьинском направлениях были сбиты украинские беспилотники. Как обстоит ситуация на других участках фронта?

Бойцы группировки «Юг» отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском направлении, а также сорвали попытку противника провести разведку боем на лисичанском направлении. Об успехах российских военнослужащих рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Так, расчетом артиллерии были уничтожены огневые позиции 120-миллиметровых минометов ВСУ в районе населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба. Также был нанесен удар по пункту хранения боекомплекта и оборонительным позициям украинских боевиков в районе Белогоровки, а в районе Дружбы — по месту укрытия живой силы подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе Красногоровки российские бойцы уничтожили склад боеприпасов противника.

А на авдеевском и марьинском направлениях расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-АКМ» сбили украинские беспилотники — «Лелеку-100» и «Фурию».

До этого стало известно, что около 15 украинских боевиков пытались закрепиться на южной окраине села Каменское в Запорожской области, но были отброшены российскими бойцами. На этом участке фронта ВСУ несут большие потери — как в живой силе, так и в технике.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как провалились все попытки контрнаступления ВСУ.