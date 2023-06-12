Признанная мертвой пожилая женщина «воскресла» при подготовке к похоронам

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Несостоявшаяся покойница находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением медиков.

Пожилая женщина, которую уже положили в гроб и собирались похоронить, внезапно пошевелилась, чем шокировала уже принявших траур родственников. Инцидент произошел в городе Бабахойо в Эквадоре, сын пенсионерки рассказал о случившемся местному изданию El Universo. В день прощания семья дамы была уверена, что та мертва. Как оказалось, это ошибочное мнение, и оно могло стоить ей жизни.

Как отмечают авторы статьи, незадолго до похорон женщина находилась в больнице, там и скончалась, как подумал лечащий врач. Он подтвердил смерть, а затем официально передал родственникам тело. Несколько часов старушка провела в гробу, пока шла подготовка к погребению. В это время кто-то из близких поднял крышку, пригляделся и распознал признаки жизни. «Тело» госпитализировали.

«Моя мама на кислороде. Ее сердце стабильно. Доктор ущипнул ее за руку, и она отреагировала, они говорят мне, что это хорошо», — поделился с журналистами сын женщины.

Возможно, заключили эксперты, дама стала жертвой каталепсии, которую в психиатрии часто называют восковой гибкостью. Это двигательное расстройство, при котором человек застывает в одном положении и не может самостоятельно шевелиться. При этом телу можно придать любую позу, и он не сможет ее сменить. В таком состоянии больной может находиться до нескольких дней.

По всему миру, хоть и редко, встречаются подобные случаи. В 2020 году жительница Украины очнулась, когда ей уже рыли могилу, а девочка из Индонезии пережила то же самое из-за последствий сахарного диабета. Ребенок «проснулся», когда ее омывали перед погребением, но радость родителей была недолгой. Через час наступила смерть — уже окончательно.

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